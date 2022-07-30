 

Блинкен рассказал Кулебе подробности разговора с Лавровым

30.07.2022, 16:10, Новости дня
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Госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал украинскому коллеге Дмитрию Кулебе, о чем он говорил с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, информирует руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

Он заявил, что телефонная беседа глав внешнеполитических ведомств США и Украины состоялась в пятницу. Блинкен сообщил о своем разговоре с министром иностранных дел РФ Лавровым, а также подчеркнул, что США поддерживают суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины, передает ТАСС.

Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен провели в пятницу телефонный разговор, в котором обсудили ситуацию вокруг Украины и обмен заключенными США и России.

Как сообщали американские СМИ, президент США Джо Байден одобрил план обменять американца Пола Уилана и баскетболистку Бриттни Грайнер на российского предпринимателя Виктора Бута. Блинкен позже заявил, что США сделали РФ «существенное предложение» об освобождении Грайнер и Уилана.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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