В «Фенербахче» отказались извиняться за скандирование имени Путина на матче с киевским «Динамо»

Турецкий клуб не будет извиняться перед Украиной из-за фанатов, скандировавших имя Владимира Путина, сообщил президент «Фенербахче» Али Коч.

«Мы не будем извиняться перед Украиной. После неподобающих заявлений посла Украины он должен извиниться перед нами», – цитирует Коча Milliyet, передает Telegram-канал СпоRT.

Напомним, «Динамо» обыграло «Фенербахче» в ответном матче второго раунда квалификации Лиги чемпионов и вышло в следующую стадию. Встреча в Стамбуле завершилась в дополнительное время со счетом 2:1 в пользу гостей. На 57-й минуте матча «Динамо» открыло счет благодаря голу Виталия Буяльского, который сделал провокационный жест в адрес болельщиков «Фенербахче». В ответ трибуны принялись скандировать: «Владимир Путин!»

Главный тренер киевского футбольного клуба «Динамо» Мирча Луческу признался, что не ожидал такого от турецких болельщиков.

Между тем, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) начал дисциплинарное расследование из-за поведения болельщиков турецкого клуба.

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