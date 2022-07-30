 

СМИ: Украина не пускает в страну главу МИД Бельгии из-за поездки в Крым

30.07.2022, 9:57, Новости дня
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Украина отказывает новому главе МИД Бельгии Аджи Лябиб в посещении страны из-за поездки в Крым, сообщается в статье Сергея Сидоренко для издания «Европейская правда».

Автор статьи напомнил, что в 2021 году, будучи телеведущей, Лябиб посетила фестиваль «Глобальные ценности» в Севастополе. По его мнению, дипломат «должна извиниться перед Киевом», передает РИА «Новости».

«По возвращению она еще и прибегла к заявлениям, которые подвергают сомнению принадлежность Крыма Украине», – сообщил Сидоренко, отметив, что после возвращения в Бельгию Лябиб рассказала о своем «незаконном» прибытии в Крым.

В статье утверждается, что на вопрос, считает ли она Крым Украиной или Россией, журналистка избежала ответа, а вспомнила о поездке в Крым словами «я уехала в Россию».

Сидоренко добавил, что Лябиб пытается не замечать обвинений, назвав в соцсетях поездку «частью своей журналистской деятельности». По его словам, по закону Украина должна оштрафовать ее и запретить въезд на три года.

При этом пресс-секретарь МИД Воутер Пулс прокомментировала ситуацию, заявив, что «поскольку эта поездка состоялась до назначения Лябиб министром, и в рамках ее тогдашней работы, МИД воздержится от каких-либо комментариев».

Сидоренко выразил мнение, что Украина не имеет права «терпеть такие действия, потому что это создаст опасный прецедент».

В середине июля стало известно, что бывшая телеведущая Аджа Лябиб назначена новой главой МИД Бельгии после отставки Софи Вильмес.

Вице-премьер и министр иностранных дел Бельгии Софи Вильмес, с апреля находившаяся в бессрочном отпуске, сообщила в четверг, что окончательно покидает правительство по семейным причинам.

«Болезнь моего мужа станет тяжелой схваткой, во время которой я хочу находиться рядом с ним, а также с нашими детьми. Мои нынешние функции в правительстве этого не позволяют», – сообщила Вильмес.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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