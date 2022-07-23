 

ВСУ обстреляли снарядами натовского калибра Горловку

23.07.2022, 18:45, Новости дня
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Украинские войска выпустили 10 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Горловке в ДНР, сообщили в представительстве республики совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 18:00 – н.п. Дылеевка – н.п. Горловка: выпущено 10 снарядов калибром 155 мм», – говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.

Горловка расположена в 50 км севернее Донецка, в городе находятся химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. Горловка – один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тыс. человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и «6/7».

Ранее в ДНР подтвердили применение Украиной фосфорного оружия в Донбассе.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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