 

Набиуллина не увидела причин для внешнего управления иностранными банками в России

22.07.2022, 15:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

На данный момент нет предпосылок для введения внешнего управления дочерних компаний иностранных банков в России, сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

«Что касается работы российских «дочек» иностранных банков и разрешения на их продажу, то решение действительно принимает правительственная комиссия, и мы в ней участвуем. И эти решения будут приниматься каждый раз индивидуально», – цитирует Набиуллину ТАСС.

Она добавила, что в этом случае учитывается фактор отношения к дочерним предприятиям российских компаний за границей.

Набиуллина пояснила, что не видит оснований для введения внешнего управления «дочек» иностранных банков в России.

«Что касается внешнего управления, наша позиция заключается в том, что если российские «дочки» иностранных банков, а по нашему законодательству это российские банки, – если они соблюдают все установленные нормативы, нормально работают с клиентами, проводят расчеты, никаких внешних управлений вводить не нужно. И на наш взгляд, оснований для этого в настоящий момент нет», – заключила глава ЦБ.

Ранее в пятницу Банк РФ резко понизил ключевую ставку до 8% годовых. Рубль усилил падение после резкого решения ЦБ снизить ставку.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.02.22 / За сутки в РФ госпитализировали 10,8 тыс. человек с коронавирусом

19.12.20 / В Индии число заразившихся коронавирусом превысило 10 млн человек

21.07.20 / По факту стрельбы в элитном поселке на Новой Риге начата проверка

16.02.21 / Гривна резко подешевела относительно евро

27.11.20 / Министр финансов Украины: Апокалипсиса нет

22.04.21 / Песков: Путин сам ответит на предложение Зеленского о встрече на Донбассе

26.08.21 / В Вене началась встреча Лаврова и Курца

07.07.20 / ФСБ запросила арест Сафронова

07.08.20 / Потенциальный кандидат от “Слуги народа” в 208-м округе фигурировал в деле о захвате земельного участка – СМИ

09.09.21 / Министр аграрной политики Лещенко: Когда подписывали Соглашение об ассоциации с ЕС, никто не подумал о защите национального производителя

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика