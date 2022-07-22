Набиуллина не увидела причин для внешнего управления иностранными банками в России

На данный момент нет предпосылок для введения внешнего управления дочерних компаний иностранных банков в России, сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

«Что касается работы российских «дочек» иностранных банков и разрешения на их продажу, то решение действительно принимает правительственная комиссия, и мы в ней участвуем. И эти решения будут приниматься каждый раз индивидуально», – цитирует Набиуллину ТАСС.

Она добавила, что в этом случае учитывается фактор отношения к дочерним предприятиям российских компаний за границей.

Набиуллина пояснила, что не видит оснований для введения внешнего управления «дочек» иностранных банков в России.

«Что касается внешнего управления, наша позиция заключается в том, что если российские «дочки» иностранных банков, а по нашему законодательству это российские банки, – если они соблюдают все установленные нормативы, нормально работают с клиентами, проводят расчеты, никаких внешних управлений вводить не нужно. И на наш взгляд, оснований для этого в настоящий момент нет», – заключила глава ЦБ.

Ранее в пятницу Банк РФ резко понизил ключевую ставку до 8% годовых. Рубль усилил падение после резкого решения ЦБ снизить ставку.

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