В ЦБ предупредили о рисках при наличии валютного вклада
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Наличие валютного вклада может быть сопряжено с рисками попадания банка под санкции, сообщила глава Банка РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.
«Санкции на использование доллара в РФ уже введены, и наиболее жесткий вариант можно видеть в банках, которые попали под санкции. Поэтому иметь валютные вклады может быть сопряжено с рисками попадания банков под такого рода санкции. Людям и компаниям это надо учитывать», – приводит ее слова ТАСС.
Ранее Набиуллина заявила, что у Центробанка нет планов запрещать хождение в стране доллара, евро, валютные ограничения, действующие сейчас в России, нужно отменить.
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