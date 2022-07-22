ЕС включил в седьмой пакет санкций против России Машкова и Безрукова

ЕС включил в седьмой пакет антироссийских санкций Сбербанк, фонд «Русский мир», Фонд поддержки публичной дипломатии имени Горчакова, первого вице-премьера Андрея Белоусова, мэра Москвы Сергея Собянина, актеров Сергея Безрукова и Владимира Машкова, следует из постановления в «Официальном журнале ЕС».

Рестрикции, включая запрет на золото, вступают в силу сразу после публикации, с 22 июля. В общей сложности в список вошли 48 физических лиц и семь организаций, включая мотоклуб «Ночные волки» и его руководителя, передает ТАСС.

Также среди физических лиц, попавших под ограничения ЕС, первый заместитель директора Росгвардии генерал-полковник Виктор Стригунов, заместитель директора Росгвардии Олег Плохой, депутат Госдумы Адам Делимханов, начальник Управления Росгвардии по Чеченской Республике генерал-майор Шарип Делимханов и его заместитель Алибек Делимханов.

В санкционном списке значатся полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка, уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова, а также гендиректор Уральской горно-металлургической компании Андрей Козицын.

В перечень подсанкционных юридических лиц включены Россотрудничество и научно-производственное объединение (НПО) «Квант».

Кроме того, под санкции ЕС попал и житель Евросоюза из Словакии Йозеф Хамбалек, глава Европейского отделения клуба «Ночные волки», которого ЕС обвинил в пророссийской пропаганде, материальной и финансовой поддержке действий, подрывающих суверенитет Украины.

Помимо расширения черного списка ЕС, новые санкции подразумевают запрет на экспорт из РФ золота. При этом Евросоюз решил смягчить ряд финансовых ограничений против российского экспорта нефти и продовольствия и отменил некоторые запреты на поставку РФ отдельных товаров и услуг для авиации.

Совет ЕС продлил все действующие в отношении РФ рестрикция на полгода до конца января 2023 года.

Накануне Евросоюз утвердил седьмой пакет санкций против России.

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