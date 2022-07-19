 

Экс-депутат Рады рассказал о возможном будущем Венедиктовой и Баканова

19.07.2022, 15:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Бывший депутат Верховной рады Илья Кива рассказал со ссылкой на источник, что уволенных экс-главу СБУ Ивана Баканова и бывшего генпрокурора Украины Ирину Венедиктову могут убить.

«Мне по секрету рассказали, что их… скоро не станет. Венедиктова и Баканов после увольнения с занимаемых должностей стали ненужными свидетелями, носителями информации о всех тех преступлениях и терактах, которые американское посольство, разведка МИ6 и режим Зеленского реализовывали через их структуры – СБУ и Генеральную прокуратуру», – написал Кива в своем Telegram-канале.

По его словам, ликвидировать бывших руководителей СБУ и Офиса генпрокурора могут в ближайшее время. Исполнителями, отметил Кива, готовы выступить как украинские спецслужбы, так и западные.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отстранил от занимаемых должностей генпрокурора Украины Ирину Венедиктову и главу Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова, объяснив свое решение многочисленными фактами госизмены со стороны сотрудников указанных ведомств. Позднее Зеленский внес в Верховную раду проект постановления об увольнении Венедиктовой. Во вторник Верховная рада прекратила полномочия генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем именно, по мнению экспертов, Иван Баканов и Ирина Венедиктова провинились перед Зеленским.

Также стало известно, что среди сотрудников Службы безопасности Украины проводится кадровая ревизия, в ее рамках решается вопрос увольнения 28 должностных лиц.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.01.21 / Байден решил вернуть США в Парижское соглашение в день инаугурации

06.02.22 / Невзоров: Запад уже уверился окончательно, что Россия – это зло мира, дно мира

14.08.20 / Боррель: Евросоюз не признает результаты выборов в Беларуси и работает над введением санкций

05.03.21 / Минобороны поздравило с 8 марта 100-летнюю ветерана войны

12.05.21 / Израиль пообещал наносить удары по сектору Газа до достижения полной тишины

31.05.21 / В воскресенье в Украине от коронавируса прививали во всех регионах, кроме одного

30.03.22 / Лавров прибыл в Китай

23.09.20 / Заразившаяся коронавирусом Нетребко рассказала, как проходило лечение

07.09.21 / В Украине сделали почти 10 млн прививок от коронавируса

06.01.21 / В Харькове требовали извинений у Авакова, сказавшего, что в городе “не будут править националисты и бандюки”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика