Экс-депутат Рады рассказал о возможном будущем Венедиктовой и Баканова

Бывший депутат Верховной рады Илья Кива рассказал со ссылкой на источник, что уволенных экс-главу СБУ Ивана Баканова и бывшего генпрокурора Украины Ирину Венедиктову могут убить.

«Мне по секрету рассказали, что их… скоро не станет. Венедиктова и Баканов после увольнения с занимаемых должностей стали ненужными свидетелями, носителями информации о всех тех преступлениях и терактах, которые американское посольство, разведка МИ6 и режим Зеленского реализовывали через их структуры – СБУ и Генеральную прокуратуру», – написал Кива в своем Telegram-канале.

По его словам, ликвидировать бывших руководителей СБУ и Офиса генпрокурора могут в ближайшее время. Исполнителями, отметил Кива, готовы выступить как украинские спецслужбы, так и западные.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отстранил от занимаемых должностей генпрокурора Украины Ирину Венедиктову и главу Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова, объяснив свое решение многочисленными фактами госизмены со стороны сотрудников указанных ведомств. Позднее Зеленский внес в Верховную раду проект постановления об увольнении Венедиктовой. Во вторник Верховная рада прекратила полномочия генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем именно, по мнению экспертов, Иван Баканов и Ирина Венедиктова провинились перед Зеленским.

Также стало известно, что среди сотрудников Службы безопасности Украины проводится кадровая ревизия, в ее рамках решается вопрос увольнения 28 должностных лиц.

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