 

Песков: Ситуация в Украине не является причиной продовольственного кризиса

19.07.2022, 15:30, Новости дня
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Россия готова внести вклад в решение продовольственных проблем в мире, при том что ситуация в Украине не является причиной продовольственного кризиса, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире Первого канала.

«Россия готова внести свой вклад в решение проблемы продовольственного кризиса, который не просто зреет, а который уже созрел во всем мире», – передает ТАСС его слова.

Также Песков добавил, что «ни ситуация на Украине, ни украинское зерно не являются причиной этого кризиса».

«Это лишь маленькая толика, но тем не менее Россия все равно готова приложить максимум усилий для того, чтобы это украинское зерно вышло на мировые рынки», – подчеркнул он.

Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель выразил надежду на достижение соглашения о вывозе зерна с Украины по Черному морю на этой неделе.

Накануне генсек ООН Антониу Гутерреш призвал вернуть российское продовольствие и удобрения на рынки. В свою очередь замглавы МИД РФ Сергей Вершинин в ходе выступления на мероприятии высокого уровня ГА ООН по борьбе с продовольственным кризисом заявил, что западные санкции против РФ препятствуют экспорту продовольствия и стали оружием против продовольственной безопасности во всем мире.

В прошлую пятницу в Минобороны сообщали, что участники совещания по «зерновому вопросу» в Турции в основном поддержали предложения России, вскоре будет завершена работа по формированию итогового документа «Черноморская инициатива».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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