 

В Венесуэле обвинили США в диверсиях на нефтяных объектах страны

19.07.2022, 7:46, Новости дня
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Лидер парламентской фракции и вице-президент правящей Единой социалистической партии Венесуэлы (PSUV) Диосдадо Кабельо обвинил правительство США в недавних нападениях на объекты нефтеперерабатывающей отрасли южноамериканской страны.

«Это часть политики империализма США: нападение на нефтяные объекты, отправка сюда наемников, некоторые из которых задержаны, а другие осуждены за попытку государственного переворота и убийства в нашей стране. Это посланники правительства США», – передает РИА «Новости» слова Кабельо.

Как утверждает политика, недавняя диверсия на газопроводе государственной нефтегазовой компании Petroleos de Venezuela S.A (PDVSA) в штате Монагас на востоке Венесуэлы показывает, что правительство США не останавливается в своей цели дестабилизировать ситуацию в южноамериканской стране.

«Такие события должны научить нас тому, что империализм не отдыхает, они хотели бы, чтобы нас растерзали, а мы просили пощады. Этого не будет, потому что этот народ к этому не привык, этот народ не сдается», – добавил Кабельо.

Органы госбезопасности, по словам лидера социалистов, ответят должным образом на любые проявления агрессии в Венесуэле.

Министр нефти Венесуэлы Тарек Эль Айссами в воскресенье сообщил о новом нападении на газопровод PDVSA, который спровоцировал пожар на одном из его участков. В июне власти страны заявили о попытке саботажа на нефтеперерабатывающем заводе Эль-Палито в штате Карабобо, которая могла нанести «катастрофический ущерб» этим объектам, а в мае сильный пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе Cardón в штате Фалькон на севере страны.

Напомним, власти США дали американской нефтяной компании Chevron лицензию на ведение переговоров о потенциальной будущей деятельности в Венесуэле, но она не предполагает работу с венесуэльской государственной нефтяной компанией PDVSA.

Британский журнал Economist сообщил, что Белый дом намерен восполнить потери от эмбарго на российскую нефть благодаря поставкам горючего из Венесуэлы. Для этого Соединенным Штатам потребуется отказаться от действующего ныне полного запрета на импорт венесуэльской нефти.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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