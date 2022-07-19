 

Госдеп пригрозил Ирану санкциями за передачу России беспилотников

19.07.2022, 0:00, Новости дня
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Соединенные Штаты и их союзники применят санкции в случае передачи Ираном беспилотников России, сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

«Мы уже высказывали наши обеспокоенности относительно предоставления Ираном беспилотных технологий. Мы продолжим следить за ситуацией. Все наши санкции остаются в силе. Любая операция подобного рода приведет к ряду санкций, которые есть у нас в запасе, а также, предположительно, ряду санкций со стороны других стран мира», – приводит слова руководителя пресс-службы Госдепа США ТАСС.

В прошлый вторник в администрации президента США Джо Байдена заявили, что Иран якобы готовится передать РФ до нескольких сотен беспилотных летательных аппаратов. В тот же день в Тегеране анонсировали визит в Иран президента РФ Владимира Путина. При этом в Кремле опровергли намерение лидера РФ обсуждать в Иране тему беспилотников.

Вместе с этим эксперт по беспилотной авиации отметил прогресс Ирана в создании БПЛА. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему связи с Ираном имеют сейчас для РФ особое значение и как США используют «иранские беспилотники» против России.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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