На Украине арестовали имущество российского бизнесмена

Бюро экономической безопасности Украины заявило об аресте имущества российского бизнесмена на сумму более 13,5 млн долларов, включая развлекательный комплекс и заведения общепита.

«Постановлением следственного судьи арестована недвижимость: заведение общественного питания, земельные участки, многофункциональный развлекательно-оздоровительный комплекс с заведением общепита. Примерная общая стоимость арестованного имущества составляет более 400 млн гривен (более 13,5 млн долларов)», – приводит текст сообщения ТАСС.

В ведомстве утверждают, что выявленное недвижимое имущество принадлежало российскому бизнесмену через офшорные компании и подконтрольных лиц. Речь идет о сети развлекательных заведений и общественного питания, расположенных в разных городах Украины, добавили в пресс-службе. Досудебное расследование продолжается.

Бюро экономической безопасности не называет имя бизнесмена. Однако украинское издание «Экономическая правда» утверждает, что речь идет о российском рестораторе Александре Орлове.

Напомним, 9 июля в полиции Украины сообщили об аресте связанных с Россией активов. В конце июня бюро экономической безопасности Украины инициировало арест имущества граждан РФ на сумму около 31 млрд гривен (1,04 млрд долларов).

В марте Владимир Зеленский подписал закон о принципах принудительного изъятия объектов права собственности РФ и ее резидентов на территории Украины. Украина также приняла закон о принудительном изъятии собственности россиян.

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