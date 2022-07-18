 

Песков назвал огромным вклад Евтушенко в развитие современной российской культуры

18.07.2022, 13:35, Новости дня
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Поэт Евгений Евтушенко был одним из выдающихся представителей отечественной культуры и внес огромный вклад в ее развитие, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Его трудно переоценить. Это один из выдающихся наших поэтов, представителей культуры. Человек, который реально внес, наверное, огромный вклад в развитие нашей современной российской культуры», – передает ТАСС ответ Пескова на вопрос о том, как в Кремле относятся к имени, фигуре и творческому наследию Евтушенко в связи с 90-летием со дня рождения поэта.

Евгений Евтушенко родился 18 июля 1932 года на станции Зима Иркутской области в семье геолога и поэта-любителя Александра Гангнуса. Его первое стихотворение было опубликовано в газете «Советский спорт», а первая книга стихов «Разведчики грядущего» вышла в 1952 году. Тогда же он стал самым молодым членом Союза писателей СССР. В 1963 году он был номинирован на Нобелевскую премию по литературе. Евтушенко – автор более 150 книг, которые переведены на многие иностранные языки. Поэт умер 1 апреля 2017 года в возрасте 84 лет.

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