В «Современнике» опровергли исключение спектаклей с Ахеджаковой из репертуара

Театр «Современник» не убирает спектакли с участием народной артистки РФ Лии Ахеджаковой из своего репертуара, сообщила пресс-секретарь театра Екатерина Абрамова.

Ранее в телеграм-канале Brief появилось сообщение о том, что спектакли с Ахеджаковой убирают из репертуара театра «Современник».

«Мы видели этот слух в телеграм-каналах. Информацию опровергаем», – цитирует ТАСС Абрамову.

Ранее московский театр «Современник» назвал дезинформацией появившуюся в соцсетях информацию о нападении неизвестного с перцовым баллончиком на актрису Лию Ахеджакову во время спектакля «Игра в джин».

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