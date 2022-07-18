 

В «Современнике» опровергли исключение спектаклей с Ахеджаковой из репертуара

18.07.2022, 13:35, Новости дня
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Театр «Современник» не убирает спектакли с участием народной артистки РФ Лии Ахеджаковой из своего репертуара, сообщила пресс-секретарь театра Екатерина Абрамова.

Ранее в телеграм-канале Brief появилось сообщение о том, что спектакли с Ахеджаковой убирают из репертуара театра «Современник».

«Мы видели этот слух в телеграм-каналах. Информацию опровергаем», – цитирует ТАСС Абрамову.

Ранее московский театр «Современник» назвал дезинформацией появившуюся в соцсетях информацию о нападении неизвестного с перцовым баллончиком на актрису Лию Ахеджакову во время спектакля «Игра в джин».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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