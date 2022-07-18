Банки Нигерии начали обсуждать с Газпромбанком переход на расчеты в нацвалютах

Нигерийские банки ведут переговоры с Газпромбанком о торговых расчетах между странами в нацвалютах, обсуждается также возможность подключения к Системе передачи финансовых сообщений (СПФС), сообщил посол Нигерии в РФ Абдуллахи Шеху.

«Процесс идет. Мы обсуждаем с Газпромбанком, как лучше это сделать. Несколько нигерийских банков уже участвуют в обсуждении. И мы надеемся, что найдем способ для ведения торговли в нацвалютах», – передает РИА «Новости» слова дипломата.

Посол добавил, что ведутся также переговоры о подключении банков Нигерии к российскому аналогу системы SWIFT – Системе передачи финансовых сообщений.

«Да», – сказал он, отвечая на вопрос о возможности подключения нигерийских банков к СПФС.

«Однако подключение к новой российской платформе для транзакций потребует определенных технологических решений», – добавил посол.

Напомним, президент РФ Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях. Газета ВЗГЛЯД анализировала возможные сценарии развития ситуации с поставками российского голубого топлива в Европу и разбирала предложенное Москвой изящное решение для газовых расчетов с Западом.

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