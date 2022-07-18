 

Стало известно место похорон Георгия Ярцева

18.07.2022, 9:16, Новости дня
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Бывший главный тренер сборной РФ по футболу и московского «Спартака» Георгий Ярцев будет похоронен на Троекуровском кладбище в Москве, информирует пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Церемония прощания с Ярцевым состоится во вторник в академии «Спартака», передает ТАСС. Отпевание пройдет в храме Воскресения Христова в Сокольниках и начнется в 12:00 мск.

Напомним, Ярцев умер 15 июля в возрасте 74 лет. В период игровой карьеры он выступал на позиции нападающего. Ярцев играл за костромской и столичный «Спартак», смоленскую «Искру», московские «Локомотив» и «Москвич».

В качестве тренера Ярцев работал в столичных клубах «Красная Пресня», «Спартак», «Динамо» и «Торпедо», волгоградском «Роторе» и молдавском «Милсами». 

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