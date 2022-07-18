 

В Китае назвали «семь смертных грехов» НАТО

18.07.2022, 9:16, Новости дня
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НАТО, страдающая «семью поистине смертными грехами», представляет собой огромную угрозу развитию мира, пишут китайские СМИ.

Как пишет автор издания People’s Daily, первый грех Альянса – это явственное проявление расизма. НАТО, несмотря на то, что Россия победила во Второй мировой войне, считает, что она проиграла в холодной войне.

Второй грех – установка идеологии во главу угла, передает РИА «Новости». Власти Соединенных Штатов Америки считают, что именно их страна – превыше всех мировых держав.

Кроме того, издание отмечает, что Альянс всегда игнорирует нормы международного права. Это проявляется в решении принять в состав Финляндию. При этом НАТО всегда заявляет, что действует только в соответствии с Уставом ООН, но на самом деле это совсем не так.

Альянс также активно продвигает блоковую политику, а это тоже можно считать грехом.

Шестой грех – распространение менталитета холодной войны, так как члены НАТО продолжают провоцировать лагерную конфронтацию и создавать напряженность во всем мире.

Также блок отклоняется от изначального желания обеспечить безопасность в Северной Атлантике и принимает участие в глобальной экспансии.

«НАТО представляет собой огромную угрозу развитию на всей планете. То, что делает НАТО, заслуживает высокой бдительности со стороны всех людей Земли», – резюмирует издание.

Ранее Китай отверг обвинения США в распространении «российской пропаганды».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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