Сообщение о минировании аэропорта Волгограда оказалось ложным
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Аэропорт Волгограда вернулся в штатный режим работы, сообщения с угрозами оказались ложными.
«Мероприятия (проверочные) окончены, сообщение ложное», – сообщили РИА «Новости» в пресс-службе аэропорта.
По информации агентства, пассажиры уже вернулись в терминал.
Ранее сообщалось, что аэропорт Волгограда эвакуируют, всех пассажиров вывели из здания.
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет