 

Сообщение о минировании аэропорта Волгограда оказалось ложным

17.07.2022, 21:10, Новости дня
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Аэропорт Волгограда вернулся в штатный режим работы, сообщения с угрозами оказались ложными.

«Мероприятия (проверочные) окончены, сообщение ложное», – сообщили РИА «Новости» в пресс-службе аэропорта.

По информации агентства, пассажиры уже вернулись в терминал.

Ранее сообщалось, что аэропорт Волгограда эвакуируют, всех пассажиров вывели из здания.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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