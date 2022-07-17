Сообщение о минировании аэропорта Волгограда оказалось ложным

Аэропорт Волгограда вернулся в штатный режим работы, сообщения с угрозами оказались ложными.

«Мероприятия (проверочные) окончены, сообщение ложное», – сообщили РИА «Новости» в пресс-службе аэропорта.

По информации агентства, пассажиры уже вернулись в терминал.

Ранее сообщалось, что аэропорт Волгограда эвакуируют, всех пассажиров вывели из здания.

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