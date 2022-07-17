СМИ: Финляндия может столкнуться с отключением электроэнергии зимой

Финляндия может столкнуться уже этой зимой с отключением бытовых потребителей от электроснабжения до двух часов в сутки, информирует общественная телерадиовещательная корпорация YLE.

Уточняется, что возможный дефицит связан с отказом от российских энергоносителей, нефти и газа, заместить которые крайне трудно. «При нехватке электроэнергии потребление может быть снижено максимум на два часа. Отключения, запланированные заранее, будут чередоваться», – говорится в сообщении со ссылкой на прогноз электросетевого оператора страны Fingrid, передает РИА «Новости».

Отключение электроэнергии – это крайняя мера, которую предполагается использовать только в чрезвычайных ситуациях, говорится в заметке. Ситуация зимой в энергетике Финляндии во многом зависит от запуска нового, третьего энергоблока АЭС «Олкилуото», который регулярно переносится и сейчас ожидается в декабре. Однако министр экономики Финляндии Мика Линтиля, посетивший АЭС на этой неделе, уверен в позитивном варианте.

Рынок Финляндии энергодефицитен примерно на 15-20%, дефицит покрывается в настоящее время из Швеции. Ожидается, что с выводом на полную мощность третьего блока АЭС «Олкилуото» страна станет энергетически независимой.

Ранее сообщалось, что Россия прекратила поставки электроэнергии в Финляндию.

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