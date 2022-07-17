На Украине задержали высокопоставленного сотрудника СБУ по подозрению в госизмене

Сотрудник Службы безопасности Украины, возглавлявший одно из региональных подразделений, задержан по подозрению в госизмене, его обвиняют в работе на спецслужбы России, сообщили в госбюро расследований Украины.

«Государственное бюро расследований и Служба безопасности Украины провели совместную специальную операцию, в результате которой разоблачили и задержали предателя Украины – действующего сотрудника Службы безопасности Украины, работавшего на спецслужбы РФ. До марта 2022 года данный сотрудник возглавлял одно из региональных управлений службы», – приводит сообщение РИА «Новости».

По информации ведомства, задержанный «передавал российским спецслужбам разведывательную информацию против Украины». В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям «госизмена», «создание, руководство преступным сообществом», «собирание с целью передачи иностранному государству сведений, составляющих гостайну».

Ранее в госбюро расследований Украины заявляли, что с 24 февраля в стране заведено более 420 дел по статьям «госизмена» и «коллаборационизм».

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