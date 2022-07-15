Стала известна дата обсуждения новых санкций ЕС против России

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15.07.2022, 15:25, Новости дня
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Главы МИД Евросоюза в ходе плановой встречи в Брюсселе 18 июля обсудят новые санкции против РФ и дополнительную военную помощь Киеву, сообщил в пятницу журналистам источник во внешнеполитической службе ЕС.

«Министры обсудят новые санкции против России, мы сейчас работаем над рядом мер», – передает ТАСС его слова.

Ранее сообщалось, что ЕС планирует принять 7-й пакет санкций против Москвы. Он будет включать запрет на экспорт российского золота и определенное смягчение рестрикций, которые могут подрывать производство и экспорт продовольствия.

Отмечается, что окончательное решение по санкциям будет принято на следующей неделе. 

«По Украине мы обсудим три основных темы: поддержку Украины, включая военную помощь, ослабление России, работу с мировым сообществом», –отметил он.

В частности, министры обсудят решение саммита ЕС выделить Украине дополнительные 500 млн евро на приобретение вооружений из Европейского фонда мира, но окончательное решение будет принято позднее.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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