Стала известна дата обсуждения новых санкций ЕС против России
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Главы МИД Евросоюза в ходе плановой встречи в Брюсселе 18 июля обсудят новые санкции против РФ и дополнительную военную помощь Киеву, сообщил в пятницу журналистам источник во внешнеполитической службе ЕС.
«Министры обсудят новые санкции против России, мы сейчас работаем над рядом мер», – передает ТАСС его слова.
Ранее сообщалось, что ЕС планирует принять 7-й пакет санкций против Москвы. Он будет включать запрет на экспорт российского золота и определенное смягчение рестрикций, которые могут подрывать производство и экспорт продовольствия.
Отмечается, что окончательное решение по санкциям будет принято на следующей неделе.
«По Украине мы обсудим три основных темы: поддержку Украины, включая военную помощь, ослабление России, работу с мировым сообществом», –отметил он.
В частности, министры обсудят решение саммита ЕС выделить Украине дополнительные 500 млн евро на приобретение вооружений из Европейского фонда мира, но окончательное решение будет принято позднее.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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