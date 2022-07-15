Мантуров заявил о работе по обеспечению боеспособности ВС России

Компетенции, необходимые для обеспечения боеспособности армии, продолжат развиваться в России, в том числе по части спецоперации на Украине, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Основа сегодня или хребет промышленности как был, так и остается, – это ОПК, который выполняет очень важные задачи. Мы продолжим развивать компетенции и направления, которые обеспечат боеспособность ВС РФ не только в части специальной военной операции, но и в совершенствовании на будущее современных образцов вооружения, которые будут разрабатываться и поставляться», – сказал Мантуров в эфире РБК, передает ТАСС.

Ранее вице-премьер Юрий Борисов заявлял, что российская армия в течение военной спецоперации в Украине получает все необходимое, для этого предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) работают бесперебойно.

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