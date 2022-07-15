 

Молдавия запустила свой первый спутник

15.07.2022, 15:25, Новости дня
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Первый молдавский спутник, который построили студенты Технического университета Молдавии (ТУМ) при поддержке Японского агентства аэрокосмических исследований JAXA (ДЖАКСА), запущен в космос.

«Сегодня в 03:44 (соответствует мск) был запущен в космос сконструированный ТУМ спутник TUMnanoSAT, который был доставлен на ракете Falcon 9 компании SpaceX на Международную космическую станцию», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение университета в пятницу.

Аппарат выведут на орбиту с помощью манипулятора с японского модуля «Кибо». Молдавский спутник представляет собой куб с гранью 10 см. Он оснащен датчиками различных типов для ориентации в пространстве, системами связи и питания на основе солнечных батарей. Весит аппарат чуть более 1 кг.

Проект реализуется на основе программы сотрудничества японского агентства с Управлением ООН по вопросам космического пространства (UNOOSA).

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