Солдат НАТО заподозрили в обстреле оккупированных территорий Украины

Переданными Соединенными Штатами Украине РСЗО HIMARS управляют военнослужащие США и Великобритании, сообщил капитан первого ранга запаса Владимир Ераносян.

Он отверг утверждения западных союзников Киева о том, что они якобы обучают бойцов из бывшей советской республики. «Я на 250% уверен, что (стрельбой) из HIMARS и перезарядкой картриджей, вот этих пусковых установок на шесть ракет, занимаются американцы и англичане», – передает РИА «Новости» слова Ераносяна, сказанные экспертом в беседе с «Украиной.ру».

Капитан первого ранга объяснил, что украинские военные занимаются лишь охраной РСЗО и обслуживающих их расчетов западных военнослужащих. При этом на каждую HIMARS может приходится до батальона бойцов ВСУ, стерегущих установку, утверждает Ераносян.

«Весь этот периметр охраняют украинские силы, но стреляют американцы, причем подготовленные. Я думаю, что это морская пехота, которая в Ираке получила хорошие навыки стрельбой с HIMARS. Именно они сейчас находятся на Украине», – указал специалист.

Он подчеркнул, что именно американские военнослужащие наносят удары из HIMARS по объектам на освобожденных территориях Украины.

Напомним, в понедельник украинские военные нанесли удары из РСЗО HIMARS по Новой Каховке в Херсонской области, в результате как минимум семь человек погибли, 90 человек пострадали. В результате удара ВСУ по Новой Каховке были якобы повреждены больница, жилые дома, церковь и другие здания. За три дня до удара Новую Каховку снимал американский коммерческий спутник Worldview-2. В результате этого удара два человека погибли, семь остаются пропавшими без вести.

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