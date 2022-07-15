 

Путин подписал закон о статусе ветерана для гражданских за участие в спецоперации на Украине

15.07.2022, 6:08, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Президент РФ Владимир Путин подписал законопроект о предоставлении статуса ветерана гражданским лицам, принимающим участие в спецоперации на Украине.

Закон был предложен партией «Единая Россия», он наделяет гражданских лиц, привлеченных к выполнению задач спецоперации на Украине, статусом ветеранов боевых действий. Речь идет о гражданском персонале ВС России, ремонтных бригадах, врачах и других специалистах, передает РИА «Новости».

Участники могут рассчитывать на соответствующие меры социальной поддержки. К ним относятся налоговые льготы и ряд других преимуществ.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому военным пенсионерам проиндексируют пенсии на 10% с 1 июня.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.04.22 / Байден обвинил Россию в росте инфляции в США

01.03.21 / Changan объявила цены на новый кроссовер Uni-K

06.11.21 / Great Wall анонсировала продажи Wey Macchiato

01.08.20 / Fitch понизило прогноз кредитного рейтинга США

15.09.21 / “Обалдеть, какие кубики”, “Вот это форма”. 46-летний Вакарчук с голым торсом удивил поклонниц накачанным прессом

18.06.21 / Маас про встречу Путина и Байдена – рад, что она вообще состоялась

24.02.21 / Последнюю статую диктатора Франко демонтировали в Испании 45 лет спустя после его смерти

20.06.22 / Песков опроверг взятие Россией в заложники американской баскетболистки

27.04.21 / Граждан Китая в Украине начали массово вакцинировать от COVID-19 – СМИ

01.03.21 / Тимошенко рассказала, благодаря чему стала выглядеть моложе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика