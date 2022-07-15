Путин подписал закон о статусе ветерана для гражданских за участие в спецоперации на Украине

Президент РФ Владимир Путин подписал законопроект о предоставлении статуса ветерана гражданским лицам, принимающим участие в спецоперации на Украине.

Закон был предложен партией «Единая Россия», он наделяет гражданских лиц, привлеченных к выполнению задач спецоперации на Украине, статусом ветеранов боевых действий. Речь идет о гражданском персонале ВС России, ремонтных бригадах, врачах и других специалистах, передает РИА «Новости».

Участники могут рассчитывать на соответствующие меры социальной поддержки. К ним относятся налоговые льготы и ряд других преимуществ.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому военным пенсионерам проиндексируют пенсии на 10% с 1 июня.

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