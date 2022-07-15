США исключили из санкций против России агропром, медицину и энергетику

Транзакции с Россией в сферах сельского хозяйства, энергетики, медицины, в том числе связанные с борьбой с коронавирусом, транзитных авиаперелетов, а также затрагивающие работу неправительственных организаций, выведены из-под действия американских санкций решениями Вашингтона, сообщило Министерство финансов США.

Как отмечается в справочных материалах, распространенных Министерством финансов США, Управление по контролю за иностранными активами Минфина США выпустило «несколько относящихся к РФ генеральных лицензий, разрешающих определенные транзакции с участием иностранных финансовых институтов», передает ТАСС.

В качестве этих документов, разрешающих в порядке исключения из режима рестрикций означенные сделки, названы четыре генеральные лицензии: 6B, 7A, 8C и 27. Первая разрешает «транзакции, относящиеся к производству, продаже или транспортировке сельскохозяйственных товаров, сельскохозяйственного оборудования; медицине, медицинской аппаратуре, ее запчастям и компонентам или обновлениям программного обеспечения для нее; предотвращению распространения, диагностике или лечению COVID-19, включая исследования или клинические испытания, относящиеся к COVID-19, или продолжающимся клиническим испытаниям и иной исследовательской медицинской деятельности». Вторая выводит из-под действия санкций «платежи за транзитные перелеты, вынужденные посадки и услуги воздушной скорой помощи». Третья – разрешает сделки, «связанные с энергетикой». Четвертая – дает разрешение на «транзакции в поддержку деятельности неправительственных организаций». Первая лицензия датирована 14 июля 2022 года, вторая – 5 мая, третья – 14 июня, четвертая – 19 апреля.

—