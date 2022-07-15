 

В Минобороны раскрыли планы ВСУ взорвать мост через реку Волчью

15.07.2022, 1:53, Новости дня
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Украинские боевики заминировали мост через реку Волчья в Днепропетровской области, чтобы потом взорвать его и обвинить в этом российские войска, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его словам, провокация готовилась с целью дать широкое освещение в украинских и западных СМИ, чтобы обвинить подразделения Вооруженных сил РФ и Донецкой Народной Республики в якобы неизбирательных ударах по объектам транспортной инфраструктуры, сообщается в Telegram-канале военного ведомства России.

Генерал подчеркнул, что в ходе выполнения задач ВС РФ не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры, исключительно гуманно относятся к гражданскому населению.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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