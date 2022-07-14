Актер Иван Краско госпитализирован в Санкт-Петербурге

Народного артиста РФ Ивана Краско госпитализировали в Петербурге, сообщили в театре им. Комиссаржевской, где трудится актер.

«Да, Иван Краско госпитализирован», – цитирует сообщение театра РИА «Новости».

Директор актера Вячеслав Смородинов пояснил, что врачи оценивают состояние артиста как стабильное.

«Ближайший спектакль у Ивана Ивановича 24 июля, он хочет на сцену, но нужно привести здоровье в порядок. Ждем, что скажут врачи», – сказал он.

В конце лета 2021 года сообщалось, что артист попал в реанимацию с подозрением на инсульт. В сентябре Краско выписался из больницы.

—