Актер Иван Краско госпитализирован в Санкт-Петербурге
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Народного артиста РФ Ивана Краско госпитализировали в Петербурге, сообщили в театре им. Комиссаржевской, где трудится актер.
«Да, Иван Краско госпитализирован», – цитирует сообщение театра РИА «Новости».
Директор актера Вячеслав Смородинов пояснил, что врачи оценивают состояние артиста как стабильное.
«Ближайший спектакль у Ивана Ивановича 24 июля, он хочет на сцену, но нужно привести здоровье в порядок. Ждем, что скажут врачи», – сказал он.
В конце лета 2021 года сообщалось, что артист попал в реанимацию с подозрением на инсульт. В сентябре Краско выписался из больницы.
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