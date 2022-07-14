Стало известно о требовании создать зону безопасности для соглашения по зерну

Соглашение по «зерновому вопросу» подразумевает создание зоны безопасности для проверки судов вблизи украинских вод, а не в самих портах, сообщил знакомый с ситуацией источник.

«Подразумевается, что в непосредственной близости от украинских территориальных вод будет создана зона безопасности, где будет осуществляться контроль судов, следующих в порты», – передает РИА «Новости» его сообщение.

Отмечается, что контроль связан с обеспокоенностями российской стороны на предмет возможного перевоза оружия.

По словам источника, контроль судов, следующих в украинские порты, планируется осуществить совместными усилиями Турции и ООН.

«Контроль будут осуществлять турецкая сторона и ООН. Это легло в основу предложенного механизма по работе координационного центра в Стамбуле. Технические детали еще будут обсуждаться», – добавил он.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что достигнутая в Стамбуле сделка по «зерновому вопросу» включает частичное разминирование и прекращение огня.

Напомним, в среду в Стамбуле прошли четырехсторонние переговоры с представителями Турции, ООН, Украины и РФ по вопросу организации вывоза сельхозпродукции из черноморских портов. Российская делегация, куда входят представители Минобороны РФ, на переговорах в Стамбуле предложила решение по вывозу сельхозпродукции из черноморских портов.

До этого официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын рассказал, что Запад заявляет Анкаре о заинтересованности в «скорейшей встрече по «зерновой проблеме» в Турции», на Западе «обеспокоены возможным продовольственным кризисом». Однако, как указал Калын, у РФ и Украины «есть свои аргументы».

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