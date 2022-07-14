 

Рубль ослабел к доллару и укрепился к евро

14.07.2022, 10:15, Новости дня
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Рубль в начале валютных торгов на Московской бирже в четверг слабеет к доллару и укрепляется по отношению к евро по сравнению с закрытием предыдущей сессии.

По данным на 10.03 курс доллара растет до 58,42 руб. (+0,26%), евро теряет 1,05%, снижаясь до 58,43 руб., передает ТАСС.

Курс доллара на открытии торгов на Мосбирже рос на 0,22%, до отметки 58,4 руб., курс евро находился на уровне 58,7 руб. (-0,58%).

Между тем российский рынок акций в начале основной сессии в четверг демонстрирует падение ведущих индексов. Индекс Мосбиржи падает на 0,5% – до отметки 2063,23 пункта, индекс РТС снижается до 1115,69 пункта (-0,42%), свидетельствуют данные торговой площадки на 10.03.

На открытии торгов индекс Мосбиржи находился на уровне 2073,79 пункта (+0,01%), а долларовый индекс РТС рос на 0,07% до отметки в 1121,14 пункта.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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