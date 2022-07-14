 

ФСБ обезвредила финансистов терроризма в пяти регионах России

14.07.2022, 10:15, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Пять исламистов из запрещенной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» задержали в ряде регионов РФ за сбор пожертвований для боевиков в Сирии, информирует ФСБ.

«На территории Кабардино-Балкарской Республики, Астраханской, Волгоградской, Самарской и Московской областей задержаны пять граждан РФ – пособников международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам», в настоящее время действующей на территории Сирии», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

По данным ФСБ, задержанные собирали и переводили деньги под видом благотворительности на нужды боевиков, находящихся в подконтрольной террористам идлибской зоне в Сирии.

«По местам проживания задержанных обнаружены и изъяты средства коммуникаций, платежные инструменты, а также иные документальные материалы, подтверждающие их противоправную деятельность», – добавляется в сообщении.

Заведены уголовные дела о содействии терроризму.

«Хайят Тахрир аш-Шам» – одна из основных радикальных исламистских группировок, вовлеченных в гражданскую войну в Сирии. Создана в 2017 году на базе «Джабхат Фатх аш-Шам» («Джебхат ан-Нусра»), тоже запрещенной в России.

Напомним, в начале июня российский военный суд приговорил гражданина Узбекистана за финансирование ИГ.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.12.21 / Японец назвал Россию раем из-за цен на сотовую связь

26.10.21 / “Красная” зона карантина не помешает выборам мэра Харькова – ОГА

30.06.20 / В Краснодаре ищут убийц предпринимателя

03.10.21 / “Красная кнопка”, “Шаолинь” и “Отец года”. Нардепам от “Слуги народа” в Трускавце вручили партийные награды

02.10.21 / Honor выпустит маленький смартфон с большим экраном

13.03.21 / Москвичам предложили выбрать отель для отпуска во время Дней Крыма

06.05.22 / Нефть подорожала на опасениях дефицита

15.07.21 / Ляшко заявил, что в планах Минздрава много “плюшечек”, чтобы мотивировать украинцев вакцинироваться от COVID-19

06.11.20 / Адвокат Горгадзе объяснил, почему Навальный не возвращается в Россию

01.12.20 / Единый номер 122 по COVID-19 заработал по всей России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика