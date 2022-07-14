ФСБ обезвредила финансистов терроризма в пяти регионах России

Пять исламистов из запрещенной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» задержали в ряде регионов РФ за сбор пожертвований для боевиков в Сирии, информирует ФСБ.

«На территории Кабардино-Балкарской Республики, Астраханской, Волгоградской, Самарской и Московской областей задержаны пять граждан РФ – пособников международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам», в настоящее время действующей на территории Сирии», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

По данным ФСБ, задержанные собирали и переводили деньги под видом благотворительности на нужды боевиков, находящихся в подконтрольной террористам идлибской зоне в Сирии.

«По местам проживания задержанных обнаружены и изъяты средства коммуникаций, платежные инструменты, а также иные документальные материалы, подтверждающие их противоправную деятельность», – добавляется в сообщении.

Заведены уголовные дела о содействии терроризму.

«Хайят Тахрир аш-Шам» – одна из основных радикальных исламистских группировок, вовлеченных в гражданскую войну в Сирии. Создана в 2017 году на базе «Джабхат Фатх аш-Шам» («Джебхат ан-Нусра»), тоже запрещенной в России.

Напомним, в начале июня российский военный суд приговорил гражданина Узбекистана за финансирование ИГ.

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