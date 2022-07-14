Дирижер Владимир Ланде получил гражданство России в Красноярске

Российско-американский дирижер Владимир Ланде, возглавляющий Красноярский симфонический оркестр, получил российский паспорт, информирует пресс-служба регионального правительства.

Перед вручением паспорта Ланде торжественно принес присягу гражданина России.

«Решением Главного управления МВД РФ по Красноярскому краю Владимир Ланде был принят в гражданство Российской Федерации на основании факта рождения на территории РСФСР», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Ланде родился в Ленинграде. Он окончил Санкт-Петербургскую консерваторию имени Римского-Корсакова. В 1989 году переехал в США – восемь лет обучался дирижировать у Густава Майера, затем руководил оркестрами в Соединенных Штатах. С 2015 года Владимир Ланде возглавляет Красноярский академический симфонический оркестр.

В 2018 году ему был выдан вид на жительство иностранного гражданина, а в июне дирижер обратился с заявлением о приобретении гражданства РФ в упрощенном порядке, так как является уроженцем Ленинграда.

Ранее президент Владимир Путин расширил упрощенное получение гражданства РФ на всех жителей Украины.

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