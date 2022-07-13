В России за сутки госпитализировали 1,3 тыс. человек с коронавирусом

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в РФ за сутки госпитализировано 1329 человек, на 10% меньше по сравнению с 12 июля.

Выписали в связи с выздоровлением 3363 человек, на 4,8% больше по сравнению с 12 июля. Всего за сутки было выявлено 3929 новых случая COVID-19. Подтверждены 42 летальных исхода, говорится в Telegram-канале «Стопкоронавирус.рф».

Накануне в РФ госпитализировано 1472 человека, на 132,2% больше по сравнению с 11 июля.

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