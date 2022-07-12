Задержан устроивший покушение на главу департамента образования Мелитополя диверсант
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Правоохранители Запорожской области задержали диверсанта, который был исполнителем покушения на директора департамента образования Мелитополя Елену Шапурову.
«Правоохранительные органы Запорожской области продолжают успешную работу по расследованию террористических преступлений режима Зеленского. В Мелитополе задержан диверсант Ярослав Жук – исполнитель покушения 17 июня 2022 года на директора департамента образования города Елену Шапурову», – написал член главного совета администрации области Владимир Рогов в своем Telegram-канале.
В частности, по его словам, подозреваемый, действующий по указанию СБУ, рассказал о непосредственном участии бывшего мэра Мелитополя Ивана Федорова в подготовке терактов.
«Получены сведения о причастности жителя Мелитополя Евгения Астахова к подрывам железнодорожного полотна и организации теракта на День России, в результате которого пострадали мирные жители города. Астахов объявлен в розыск», – подчеркнул Рогов.
Ранее сообщалось, что в понедельник было совершено покушение на главу Мелитопольского района Запорожской области Андрея Сигуту, он не пострадал и продолжает работу.
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