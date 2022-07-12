Задержан устроивший покушение на главу департамента образования Мелитополя диверсант

Правоохранители Запорожской области задержали диверсанта, который был исполнителем покушения на директора департамента образования Мелитополя Елену Шапурову.

«Правоохранительные органы Запорожской области продолжают успешную работу по расследованию террористических преступлений режима Зеленского. В Мелитополе задержан диверсант Ярослав Жук – исполнитель покушения 17 июня 2022 года на директора департамента образования города Елену Шапурову», – написал член главного совета администрации области Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

В частности, по его словам, подозреваемый, действующий по указанию СБУ, рассказал о непосредственном участии бывшего мэра Мелитополя Ивана Федорова в подготовке терактов.

«Получены сведения о причастности жителя Мелитополя Евгения Астахова к подрывам железнодорожного полотна и организации теракта на День России, в результате которого пострадали мирные жители города. Астахов объявлен в розыск», – подчеркнул Рогов.

Ранее сообщалось, что в понедельник было совершено покушение на главу Мелитопольского района Запорожской области Андрея Сигуту, он не пострадал и продолжает работу.

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