Власти Херсонской области сообщили об ударе HIMARS по Новой Каховке

Вооруженные силы Украины использовали для обстрела Новой Каховки американскую РСЗО HIMARS, сообщила замглавы администрации Херсонской области Катерина Губарева.

«Только что получила сообщение об атаке на нашу красивую и мирную Новую Каховку. Стреляли американскими HIMARS», – приводит слова Губаревой ТАСС.

Глава администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев сообщил, что «в результате удара украинских вооруженных формирований очень серьезно пострадал склад с гуманитарной помощью». По его словам, «взорвались склады с минеральными удобрениями, селитрой, продолжаются разрывы». Он сообщил, что «есть пострадавшие, повреждены больница, рынок и жилые дома, в радиусе двух километров повылетали окна». Леонтьев рассказал, что пострадавшие жители города начали поступать в больницу. «Я только что с главврачом разговаривал. Врачи укрываются в убежище, но принимают раненых», – сообщил он.

Источник в администрации города заявил, что дамба Каховской ГЭС, «по предварительной информации, цела, по каким-то частям или зданиям станции могли задеть», передает РИА «Новости».

Заместитель главы администрации Херсонской областной Кирилл Стремоусов также заявил: «С ГЭС все нормально. Все работает, канал цел». «Нанесен был удар по Новой Каховке. Но ГЭС в нормальном состоянии, ничего не угрожает. Удар нанесен в том числе высокоточным оружием типа HIMARS, по пострадавшим пока непонятно, разбираемся», – сообщил он.

Напомним, источник в администрации Новой Каховки сообщал, что украинские войска нанесли удар по Каховской ГЭС. В пятницу украинскими войсками также был нанесен ракетный удар по ГЭС в Новой Каховке.

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