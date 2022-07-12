Власти Херсонской области сообщили об ударе HIMARS по Новой Каховке
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Вооруженные силы Украины использовали для обстрела Новой Каховки американскую РСЗО HIMARS, сообщила замглавы администрации Херсонской области Катерина Губарева.
«Только что получила сообщение об атаке на нашу красивую и мирную Новую Каховку. Стреляли американскими HIMARS», – приводит слова Губаревой ТАСС.
Глава администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев сообщил, что «в результате удара украинских вооруженных формирований очень серьезно пострадал склад с гуманитарной помощью». По его словам, «взорвались склады с минеральными удобрениями, селитрой, продолжаются разрывы». Он сообщил, что «есть пострадавшие, повреждены больница, рынок и жилые дома, в радиусе двух километров повылетали окна». Леонтьев рассказал, что пострадавшие жители города начали поступать в больницу. «Я только что с главврачом разговаривал. Врачи укрываются в убежище, но принимают раненых», – сообщил он.
Источник в администрации города заявил, что дамба Каховской ГЭС, «по предварительной информации, цела, по каким-то частям или зданиям станции могли задеть», передает РИА «Новости».
Заместитель главы администрации Херсонской областной Кирилл Стремоусов также заявил: «С ГЭС все нормально. Все работает, канал цел». «Нанесен был удар по Новой Каховке. Но ГЭС в нормальном состоянии, ничего не угрожает. Удар нанесен в том числе высокоточным оружием типа HIMARS, по пострадавшим пока непонятно, разбираемся», – сообщил он.
Напомним, источник в администрации Новой Каховки сообщал, что украинские войска нанесли удар по Каховской ГЭС. В пятницу украинскими войсками также был нанесен ракетный удар по ГЭС в Новой Каховке.
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