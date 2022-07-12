Акции Twitter упали в цене на 10%

На фоне отказа американского предпринимателя Илона Маска от сделки по покупке Twitter акции компании падают в цене более чем на 10%, свидетельствуют данные торгов.

Стоимость акции снижалась до 33,05 доллара (минус 10,21%). Кроме того, акции компании Tesla, которой владеет Маск, дешевеют на 6,29%, передает РИА «Новости».

4 апреля Маск сообщил, что владеет 9,2% акций Twitter, а позже добавил, что готов купить все 100% акций соцсети по 54,2 доллара за бумагу – 44 млрд долларов за все. В субботу стало известно, что Маск сообщил компании Twitter об отказе от сделки. Twitter решил подать на Маска в суд.

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