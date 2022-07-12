 

Акции Twitter упали в цене на 10%

12.07.2022, 0:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

На фоне отказа американского предпринимателя Илона Маска от сделки по покупке Twitter акции компании падают в цене более чем на 10%, свидетельствуют данные торгов.

Стоимость акции снижалась до 33,05 доллара (минус 10,21%). Кроме того, акции компании Tesla, которой владеет Маск, дешевеют на 6,29%, передает РИА «Новости».

4 апреля Маск сообщил, что владеет 9,2% акций Twitter, а позже добавил, что готов купить все 100% акций соцсети по 54,2 доллара за бумагу – 44 млрд долларов за все. В субботу стало известно, что Маск сообщил компании Twitter об отказе от сделки. Twitter решил подать на Маска в суд.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.04.22 / Блинкен ушел от ответа на вопрос о гарантиях безопасности для Украины

29.04.22 / Набиуллина раскрыла планы по снижению ключевой ставки

06.10.21 / “Как дочка”. Ассия Ахат показала свою невестку – жену 38-летнего старшего сына

28.09.20 / Прощание с первым главой Киевской госадминистрации Салием пройдет 30 сентября

15.09.20 / Самолет совершил жесткую посадку после обстрела с земли в Подмосковье

26.01.22 / Западная Европа потребовала защитить энергетический сектор от санкций против России

21.07.20 / Парламент обвинил британское правительство в отсутствии должного расследования действий России

10.09.21 / Талибы разочаровали спецпредставителя генсека ООН

07.04.22 / Польша захотела подбить страны НАТО на попытку «поставить Россию на колени»

20.12.21 / Экс-посол США назвал распад СССР неожиданностью для Вашингтона

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика