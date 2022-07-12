 

Байден направил в Сенат США протоколы о принятии в НАТО Финляндии и Швеции

12.07.2022, 0:49, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Сенату США направлены протоколы о ратификации принятия в НАТО Финляндии и Швеции, сообщил Белый дом.

Глава американского государства Джо Байден в письме Сенату указал, что «передает для консультации и согласия Сената на ратификацию протоколы к Североатлантическому договору от 1949 года о присоединении Республики Финляндия и Королевства Швеция». Отмечается, что полная ратификация протоколов позволит Финляндии и Швеции стать участниками НАТО, передает РИА «Новости».

Напомним, главы МИД Финляндии и Швеции Пекка Хаависто и Анн Линде, а также после 30 стран НАТО подписали протоколы о вступлении в Североатлантический альянс. Финляндия и Швеция официально войдут в НАТО после ратификации документов всеми странами альянса. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны Североатлантического альянса гарантируют безопасность Финляндии и Швеции до завершения процесса их присоединения, пока они будут сохранять статус приглашенных государств.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.05.22 / Кадыров посоветовал руководству Польши извиниться перед послом России

31.08.20 / Министр спорта и врио губернатора ЕАО посетили спортивные объекты Биробиджана

19.04.21 / Трамп призвал не увязывать 11 сентября с выводом войск из Афганистана

04.01.21 / Экс-главы Пентагона предостерегли от использования ВС США в борьбе за власть

26.05.21 / Президент Австрии назвал инцидент с самолетом Ryanair пиратством

25.06.20 / Кремль поблагодарил президента Киргизии за решение не присутствовать на параде Победы

25.02.21 / Леди Гага предложила выкуп 500 тыс. долларов похитителям собак

08.03.22 / Малайзия отказалась вводить односторонние санкции против России

25.06.20 / Иностранные эксперты будут наблюдать за голосованием по Конституции

20.07.21 / Россия перешла «последний политический рубеж» перед выходом из ДОН

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика