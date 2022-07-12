Байден направил в Сенат США протоколы о принятии в НАТО Финляндии и Швеции

Сенату США направлены протоколы о ратификации принятия в НАТО Финляндии и Швеции, сообщил Белый дом.

Глава американского государства Джо Байден в письме Сенату указал, что «передает для консультации и согласия Сената на ратификацию протоколы к Североатлантическому договору от 1949 года о присоединении Республики Финляндия и Королевства Швеция». Отмечается, что полная ратификация протоколов позволит Финляндии и Швеции стать участниками НАТО, передает РИА «Новости».

Напомним, главы МИД Финляндии и Швеции Пекка Хаависто и Анн Линде, а также после 30 стран НАТО подписали протоколы о вступлении в Североатлантический альянс. Финляндия и Швеция официально войдут в НАТО после ратификации документов всеми странами альянса. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны Североатлантического альянса гарантируют безопасность Финляндии и Швеции до завершения процесса их присоединения, пока они будут сохранять статус приглашенных государств.

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