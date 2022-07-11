Убийца Абэ искал инструкцию по изготовлению оружия в YouTube

Тэцуя Ямагами, который совершил нападение на экс-премьера Японии Синдзо Абэ, искал инструкцию по изготовлению оружия в YouTube.

Полиция города Нара, в котором произошло вооруженное нападение на экс-премьера Японии Синдзо Абэ, заявила, что стрелок перед нападением искал в YouTube руководство по изготовлению огнестрельного оружия, информирует Japan Times.

Тем, что на видеохостинге могут присутствовать инструкции по изготовлении оружия, обеспокоены и в России. По данным Роскомнадзора, на сервисе в свободном доступе есть информация об изготовлении взрывчатых веществ, а также материалы, пропагандирующие экстремистские взгляды и идеологии террористических организаций. Хотя регулятор регулярно требует от видеохостинга удалить подобный контент, его обращения игнорируются американским ИТ-гигантом, информирует «Интерфакс».

Ранее Лига безопасного интернета выявила распространение роликов по изготовлению коктейлей Молотова на YouTube, информирует ТАСС. В связи с этим организация обратилась в Генпрокуратуру России.

Напомним, Абэ умер 8 июля в результате совершенного на него покушения. В Абэ дважды стреляли сзади. Политик упал после второго выстрела. На месте был задержан 41-летний Тэцуя Ямагами – бывший моряк Сил самообороны Японии. При задержании сопротивления он не оказывал. Спустя некоторое время он был арестован по обвинению в покушении на убийство. Президент Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Абэ.

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