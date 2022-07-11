Стало известно об изучении США возобновления продаж наступательных вооружений Эр-Рияду

Администрация американского президента Джо Байдена обсуждает возможность отмены запрета на продажу наступательных вооружений Саудовской Аравии на фоне его предстоящего ближневосточного турне.

По информации источников, высокопоставленные саудовские чиновники во время последних нескольких встреч настаивали на том, чтобы их американские коллеги отказались от политики продажи Эр-Рияду только оборонительных вооружений. На данный момент обсуждения в США поставок наступательных вооружений Саудовской Аравии носят неофициальный характер и находятся на ранней стадии, поэтому окончательного решения пока нет, сообщили агентству источники, пишет ТАСС со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что Байден стремится восстановить хорошие отношения с Эр-Риядом, чтобы добиться увеличения поставок нефти из стран Персидского залива и развивать более тесные связи арабских стран с Израилем для противостояния Ирану.

При этом агентство добавляет, ссылаясь на помощников ряда конгрессменов США, что в стремлении отменить ограничения на продажу наступательных вооружений Байден может столкнуться с несогласием некоторых членов как Республиканской, так и Демократической партий, выступающих с критикой Саудовской Аравии.

Напомним, Байден совершит с 13 по 16 июля ближневосточное турне, в ходе которого посетит Израиль, Западный берег реки Иордан и Саудовскую Аравию. На родине его критикуют за этот визит, но у Байдена нет другого выхода. По собственному признанию, помощь Эр-Рияда необходима ему для победы над Россией и Китаем.

Отношения между США и Саудовской Аравией обострились после убийства в 2018 году журналиста Джамаля Хашкаджи, который был известен своими критическими статьями о политике Эр-Рияда. Хашогджи пропал при посещении генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле в 2018 году. Позднее выяснилось, что он был задушен, а его тело после гибели было расчленено и уничтожено.

Сенат США возложил ответственность за убийство на саудовского принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда. В начале апреля Госдеп ввел санкции против граждан Саудовской Аравии.

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