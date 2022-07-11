Вышедшая из берегов река унесла автомобиль в Сочи

Легковой автомобиль унесло потоком воды после ливней в Сочи, пострадавших нет, сообщили в оперативном штаба Краснодарского края.

«Сочи – из берегов вышла река Восточный Дагомыс, потоком унесло легковой автомобиль, люди не пострадали», – передает ТАСС сообщение оперштаба.

По данным администрации Сочи, в поселке Дагомыс только за один час выпало 86 мм осадков. Население было предупреждено о надвигающейся непогоде заранее. Утром была также задействована система звукового оповещения.

Зафиксированы локальные подтопления в микрорайоне. Никто из жителей и туристов, по предварительной информации, не пострадал. На месте по поручению главы Сочи развернут оперативный штаб.

«Сейчас в Дагомысе начался обход домов на улице Армавирской, работает техника для откачки воды. Сил и средств достаточно», – отметили в администрации города.

По сообщению ФКУ «Черноморье», по состоянию на утро в Сочи подтоплений на федеральных трассах не зафиксировано, падений деревьев нет. Движение осуществляется в штатном режиме.

В штабе рассказали также, что число подтопленных территорий на фоне сильных дождей увеличилось с 63 до 111 в Славянском районе Кубани.

«Славянский район: количество осадков в 2,5 раза превысило отметку «опасное явление». Подтопило 16 дворов и несколько частных домов в четырех населенных пунктах. Подмыты опоры мостовых переходов дорог. На данный момент поступило 111 обращений от граждан на откачку воды, прием заявок продолжается», – говорится в сообщении.

Уточняется, что воду откачивают три передвижные насосные станции. Последствия подтоплений ликвидируют 48 человек и 18 машин спецтехники.

Напомним, в июле 2021 года в Сочи из-за дождей вышла из берегов река Дагомыс, помощь спасателей понадобилась жителям в районе реки Мацеста.

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