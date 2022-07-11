В Финляндии предложили Западу вступить в военный конфликт с Россией

Западным странам следует рассмотреть возможность военного вмешательства в украинский кризис на стороне Киева, выразил мнение финский историк Юсси Ялонен, слова которого приводит издание Verkkouutiset.

«Пока стратегия западных стран – снабжать Украину оружием и избегать военного вмешательства – потерпела неудачу», – приводит мнение ученого РИА «Новости».

По его словам, Украина не сможет «победить» Россию при подобном участии Запада. Ялонен отметил, что российская армия продолжает продвигаться и выполнять поставленные задачи.

«Рано или поздно <…> страны ЕС или НАТО должны рассмотреть возможность прямого вмешательства», – выразил мнение историк.

Напомним, Швеция и Финляндия, несмотря на предупреждения со стороны России, 18 мая подали заявки на вступление в НАТО. Как ожидалось, приглашение на вступление они должны были получить на саммите альянса в Мадриде, однако вето Турции блокировало этот процесс. Главы МИД Турции, Швеции и Финляндии в присутствии генсека НАТО подписали 28 июня в Мадриде меморандум, снимающий преграды на пути вступления северных стран в альянс.

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала «вселенским позором» итоги мадридского саммита НАТО, где с беспрецедентной скоростью было оформлено решение о членстве в альянсе Швеции и Финляндии. Она добавила, что политики в Хельсинки и Стокгольме до сих пор не могут объяснить, о чем они договорились с Турцией.

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