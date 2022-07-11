 

Хакеры якобы раздобыли секретные документы украинской армии

11.07.2022, 7:16, Новости дня
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Российская хакерская группа RaHDIt и украинская «Берегини» добыли секретные оперативные документы о действиях украинской армии и об обстановке на фронте, сообщил участник группы RaHDIt на условиях анонимности.

«Да, у нас есть доступ к оперативным документам ВСУ, есть данные об оперативной обстановке, это мы работаем с нашими друзьями, женской хакерской группой «Берегини», очень хорошо работаем. Мы очень большие массивы данных получаем, но, к сожалению, прямо сейчас мы вам не можем раскрыть все карты, потому что тогда будет понятно, именно что мы знаем, что мы видим», – утверждает источник РИА «Новости».

При этом он подчеркнул, что такие данные российские хакеры якобы продолжают получать при помощи «Берегинь» в режиме реального времени.

«Такие данные есть, данные идут в режиме реального времени практически, нам группа «Берегини» очень сильно помогает, в том числе благодаря тому, что им помогают их друзья, которые остались еще на службе в вооруженных силах Украины», – сказал российский хакер.

Напомним, на прошлой неделе хакерская группировка RaHDit («Злые русские хакеры») опубликовала на своем сайте «Немезида» новые данные сотрудников Главного управления разведки Минобороны Украины и связанных с ним лиц. Документы касаются 2,5 тыс. человек. Это, в частности, криминальные характеристики служащих ГУР – среди них есть наркозависимые, судимые за разбои, грабежи, незаконный оборот оружия и наркотиков, квартирные кражи, нанесение тяжких телесных повреждений и изнасилования.

В начале июня RaHDIt обнародовала данные 700 сотрудников Службы безопасности Украины. В начале спецоперации группа RaHDIt одновременно взломала все 755 правительственных украинских сайтов, в частности, были взломаны сайты местных органов власти по всей Украине. Также на портале хакерской группы «НемеZида» опубликованы сведения о более 11 тыс. сторонников националистических формирований Украины.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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