СМИ: Протестующие нашли в резиденции президента Шри-Ланки «миллионы рупий»

Захватившие резиденцию президента Шри-Ланки Готабаи Раджапаксы обнаружили там «миллионы ланкийских рупий», сообщила местная газета «Дейли миррор».

Отмечается, что речь идет «о большой сумме денег внутри президентского особняка». В соцсетях опубликовано видео, на котором протестующие пересчитывают найденные деньги. После средства были переданы подразделениям безопасности, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викремесингхе созвал экстренное заседание лидеров партий в связи с проходящими в столице протестами и захватом резиденции. В субботу протестующие захватили резиденцию, перелезая через забор. Позже участники акций протеста в Шри-Ланке против президента страны Готабаи Раджапаксы захватили резиденцию премьер-министра Temple Trees.

Через некоторое время премьер Ранил Викрамасингхе подтвердил, что покинет свой пост.

Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса намерен покинуть свой пост 13 июля.

Научный сотрудник сектора международных организаций НИИ мировой экономики и международных отношений имени Примакова Алексей Куприянов отметил, что высказывания в российских соцсетях о свержении «прокитайского» президента Шри-Ланки не соответствуют действительности, президент Готабаи Раджапакса соблюдает интересы определенного клана внутри страны.

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