 

На Кипре пожаловались на нехватку денег из-за санкций и снижения турпотока из России

10.07.2022, 8:34, Новости дня
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Жители Кипра пожаловались на нехватку денег из-за сокращения турпотока из РФ после присоединения к западным санкциям, пишет журнал L’Espresso.

Издание отмечает, что именно российские туристы вносили значительный вклад в экономику острова и инвестировали в долгосрочные проекты

«Но сейчас страна-член Европейского союза присоединилась к политике санкций против Москвы, и судьба общины и экономики, привыкшей полагаться на нее, теперь висит на волоске. «Как же мы будем без русских?», — вопрос, который гуляет по базарам», – цитирует статью

До прекращения авиасообщения между двумя странами российские туристы были вторыми по численности после британцев, однако именно они были готовы тратить больше всех.

По данным местных властей, из-за сокращения числа туристов из РФ Кипр может потерять более 600 млн евро.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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