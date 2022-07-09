Twitter решил подать в суд на Маска

Совет директоров Twitter собирается через суд заставить американского предпринимателя Илона Маска завершить сделку по приобретению им соцсети, сообщил председатель совета Брет Тэйлор.

Тэйлор заявил, что совет «привержен закрытию сделки по цене и условиям, которые были согласованы с Маском». Совет намерен «подать в суд, чтобы обеспечить соглашение о слиянии». Тэйлор выразил уверенность в том, что Twitter «одержит победу в канцлерском суде Делавера», передает РИА «Новости».

4 апреля Маск сообщил, что владеет 9,2% акций Twitter, а позже добавил, что готов купить все 100% акций соцсети по 54,2 доллара за бумагу – 44 млрд долларов за все. В субботу стало известно, что Маск сообщил компании Twitter об отказе от сделки.

В письме представителя Маска, направленного компании, говорится, что Маск «имеет основания считать, что истинное число ложных или спам-аккаунтов в Twitter существенно выше, чем указанные соцсетью «менее 5%». Эту цифру считают «драматически заниженной», вероятно, их «намного больше 5%».

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