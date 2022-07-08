 

Совфед одобрил закон о всероссийском движении детей и молодежи

08.07.2022, 16:15, Новости дня
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Законопроект «О российском движении детей и молодежи» одобрил Совет Федерации в ходе заседания в пятницу, ранее его одобрила Государственная дума.

В документе прописаны правовые положения, цели, организационные и имущественные основы деятельности движения.

Движение должно помогать проведению госполитики в интересах детей и молодежи, способствовать профессиональной ориентации, организации досуга детей, создавать возможности для их всестороннего развития и самореализации, готовить детей и молодежи к полноценной жизни в обществе, передает ТАСС.

Движение может получать субсидии из федерального бюджета, направлять средства в свои региональные отделения, а также коллективным участникам.

Российские регионы могут передавать создаваемому движению детей и молодежи движимое и недвижимое имущество. Разрешается сотрудничество с зарубежными организациями.

Согласно закону, движение станет массовой некоммерческой самоуправляемой организацией. К нему могут присоединиться школьники от шести лет, а также несовершеннолетние лица, получающие высшее образование.  В движение не могут войти иноагенты, они же могут быть наставниками.

Президенту РФ будет предложено возглавить наблюдательный совет нового российского движения детей и молодежи.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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