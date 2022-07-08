 

Импортер газа Uniper запросил помощи у властей Германии

08.07.2022, 16:15, Новости дня
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Немецкий импортер газа Uniper попросил у властей страны помощи для финансовой стабилизации, говорится в заявлении финского концерна Fortum, материнской компании Uniper.

«Наша дочерняя компания Uniper сегодня подала запрос правительству Германии об оказании поддержки в соответствии с недавно принятым законодательством», – цитирует сообщение ТАСС.

В заявлении указывается, что с середины июня немецкая компания из-за снижения поставок газа из РФ на 60% оказалась под финансовым давлением. Теперь она вынуждена закупать газ у альтернативных поставщиков по ценам, значительно превышающим установленные в контракте с Газпромом котировки.

Ранее стало известно об остановке прокачки газа по обеим ниткам «Северного потока» с 11 по 21 июля для проведения ежегодного планового ремонта. В прошлую пятницу Германия объявила второй уровень режима ЧС на фоне снижения поставок газа по «Северному потоку – 1». Уже 12 европейских стран получают меньше российского газа, чем раньше. В Кремле сообщали, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что из-за санкций не возвращаются из ремонта в Канаде турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в «Северный поток», ничего преднамеренного с российской стороны нет.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что европейские страны в срочном порядке готовятся к зиме без российского газа.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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