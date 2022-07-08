Казаки из ЛНР показали захваченные украинские знамена

Захваченные знамена украинских частей продемонстрировал Командир 6-го казачьего полка имени атамана Платова в составе Народной милиции ЛНР Владимир Полуполтинных.

«Все взято в бою. Знамя 10-го горно-штурмового батальона «Эдельвейс». Знамя батальона «Донбасс». Знамя 72-й (механизированной) бригады «Черные запорожцы». Это знамя национальной гвардии – батальон (оперативного назначения) имени генерала Кульчицкого», – перечислил Полуполтинных, передает РИА «Новости».

Также он продемонстрировал трофейные знамена 108-го отдельного горно-штурмового батальона и 44-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ.

В конце июня Полуполтинных рассказывал, как бойцы ВСУ во время отхода из населенного пункта Золотое оставили собственный флаг.

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