 

Казаки из ЛНР показали захваченные украинские знамена

08.07.2022, 16:15, Новости дня
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Захваченные знамена украинских частей продемонстрировал Командир 6-го казачьего полка имени атамана Платова в составе Народной милиции ЛНР Владимир Полуполтинных.

«Все взято в бою. Знамя 10-го горно-штурмового батальона «Эдельвейс». Знамя батальона «Донбасс». Знамя 72-й (механизированной) бригады «Черные запорожцы». Это знамя национальной гвардии – батальон (оперативного назначения) имени генерала Кульчицкого», – перечислил Полуполтинных, передает РИА «Новости».

 

Также он продемонстрировал трофейные знамена 108-го отдельного горно-штурмового батальона и 44-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ.

В конце июня Полуполтинных рассказывал, как бойцы ВСУ во время отхода из населенного пункта Золотое оставили собственный флаг.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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