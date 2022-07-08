В ФРГ увидели «положительные сигналы» от Канады по вопросу турбины для Nord Stream

Власти Германии назвали конструктивными переговоры с Канадой о возвращении турбины Siemens для «Северного потока», но они пока не завершены, сообщили на брифинге представители правительства Германии.

Так, представитель Минэкономики Сузанне Унград отметила, что «контакты продолжаются». «Есть хороший конструктивный диалог с канадским правительством», – передает ТАСС ее слова.

«Я могу подтвердить, что из Канады поступают положительные сигналы, но не могу подтвердить, что поставка уже осуществляется», – подтвердил официальный представитель кабмина Штеффен Хебештрайт.

Почти 50% граждан Германии выступает за скорейшее завершение санкций против РФ и конфликта на Украине, возможно, на условии территориальных уступок со стороны Киева.

Германия публично обратилась к Канаде с просьбой вернуть турбину, которая необходима для полноценной работы «Северного потока-1». Nord Stream AG подтвердила временную остановку обеих ниток «Северного потока» с 11 по 21 июля из-за проведения ежегодного планового ремонта. Германия беспокоится, что по окончанию профилактических работ газопровод, который сейчас вынуждено работает на 40% мощности, вообще не будет запущен.

Немцы теряют терпение и требуют от канцлера Германии Олафа Шольца «говорить с русскими» и «включить «Северный поток – 2».

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