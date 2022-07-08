 

Лавров первым на G20 официально отреагировал на покушение на Абэ

08.07.2022, 8:35, Новости дня
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что узнал о покушении на экс-премьера Японии Синдзо Абэ на встрече глав МИД «Группы двадцати» (G20) и был первым, кто начал свое выступление с соболезнований в связи со случившимся.

«Я не знаю, что стоит за этим покушением. Я узнал об этом в ходе заседания «Лавров первым на G20 официально отреагировал на покушение на АбэГруппы Двадцати». Я был, в общем-то, первым, кто начал выступление с того, что выразил соболезнования японскому коллеге в связи с происшедшим. Наверное, будет проведено расследование. Мне больше добавить нечего», – передает ТАСС слова Лаврова по итогам участия в совещании глав МИД G20 на просьбу прокомментировать произошедшее в пятницу нападение на Абэ.

Нападение на Синдзо Абэ было совершено около 11.30 по местному времени (05.30 мск) в японском городе Нара во время его уличного выступления. По данным японских СМИ со ссылкой на правоохранительные органы и источники в правящей Либерально-демократической партии, в Абэ дважды стреляли сзади. Политик упал после второго выстрела.

Полиция сообщила, что сразу после ранения Абэ был в сознании, но затем, в процессе транспортировки, его состояние стало критическим «с остановкой сердца и легких». В настоящее время Синдзо Абэ находится в больнице Университета префектуры Нара.

На месте был задержан 41-летний Тэцуя Ямагами – бывший моряк сил самообороны Японии. При задержании сопротивления он не оказывал. Спустя некоторое время он был арестован по обвинению в покушении на убийство.

Посол РФ в Японии Михаил Галузин выступил с решительным осуждением «варварского нападения» на бывшего японского премьер-министра Синдзо Абэ.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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